В Росприроднадзоре предположили срок сбора разлившейся солярки с ТЭЦ в Норильске

Сбор разлившегося дизельного топлива с ТЭЦ на промышленной площадке «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в «Норникель») на севере Красноярского края может занять до четырех недель. Об этом МИЦ «Известия» заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова по итогам совещания с участием президента РФ Владимира Путина.

«Идет мобилизация всех сил. Компания работает над сбором того топлива, которое пролилось на водные объекты», — сказала она.

Подсчет ущерба и вреда для компании займет длительное время, подчеркнула Радионова. По ее словам, первичные пробы уже сделаны, но они не позволяют оценить масштабы экологического бедствия, так как концентрация сразу после ЧП и позже значительно различается.

Однако на данный момент очевидно, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз.

«Отобрано порядка 25 проб. Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз в настоящий момент в водных объектах», — сказала она.

Радионова также подчеркнула, что в результате ЧП в грунт попало около шести тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тысяч тонн.

Глава Росприроднадзора затруднилась сказать, когда в последний раз проводилась проверка НТЭК, на котором произошла утечка.

3 июня президент России провел совещание по вопросам ликвидации разлива топлива в Норильске. Он дал поручение проработать вопросы ликвидации последствий случившегося. Также глава государства согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, ведомство узнало о происшествии, случившемся 29 мая, только два дня спустя, до этого предприятие пыталось ликвидировать последствия самостоятельно. Губернатор Красноярского края Александр Усс также заявил, что предприятие не сообщало местным властям о ЧП и он узнал о нем из соцсетей, что вызвало возмущение у президента.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Возбуждено уголовное дело по статье о «порче земли».