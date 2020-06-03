Уже три уголовных дела возбуждены по факту разлива топлива в Норильске

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Сергей Зеленский
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Задержанный начальник цеха ТЭЦ, с которой произошла масштабная утечка, от дачи показаний отказался, сообщили в Следственном комитете РФ.

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Фото, видео: Пресс-служба регионального управления МЧС по Красноярскому краю/ТАСС, СК РФ

Число возбужденных уголовных дел по факту разлива дизельного топлива с ТЭЦ на промышленной площадке «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в «Норникель») на севере Красноярского края возросло до трех. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

К инициированному накануне делу по статье о «порче земли» добавились «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнение вод».

«Произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта, произведена выемка документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива, проводятся другие необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи допрашивают лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации. Кроме того, уже задержан начальник цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслав Старостин, который, впрочем, от дачи показаний отказался, уточнили в ведомстве.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Возбуждено уголовное дело по статье о «порче земли».

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