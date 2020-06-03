«Обретаю субъектность»: Шафран отказалась называть увольнение из «Полного контакта» повышением

Известный журналист, теле- и радиоведущая Анна Шафран назвала истинную причину своего ухода из программы «Полный контакт», которую вела вместе с коллегой Владимиром Соловьевым.

По словам Шафран, Соловьев был не прав, когда, комментируя случившееся, назвал ее увольнение «повышением». По крайней мере, сама радиоведущая так не считает.

«Тут несостоятельный тезис. Владимир Рудольфович мой старший коллега. Мы с ним в одном положении, поскольку мы нанятые работники на ВГТРК. Сейчас каждый из нас пойдет своим путем. Я перехожу на новый качественный уровень, обретаю еще большую субъектность», — пояснила Анна в беседе с «Газета.ru».

В числе прочего, собеседница издания добавила, что не собирается оставлять профессию. Напротив, она готовит для зрителей массу сюрпризов. Правда, на вопрос о том, будет ли когда-нибудь еще сотрудничать с Владимиром Соловьевым, Шафран ответить затруднилась. Лишь намекнув, что заглядывать в будущее не может.

«На текущий момент будет так, как есть, а дальше… Пути Господни неисповедимы», — подытожила Анна.

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