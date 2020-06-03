В Ростуризме обозначили сроки начала работы пляжей на юге России
По словам представителя ведомства Елены Лысенковой, места отдыха у воды будут открываться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом отдельном регионе.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru
Глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова в ходе онлайн-выставки «Знай наше» обозначила сроки начала работы пляжей на юге России.
По ее словам, места отдыха у воды будут открываться с учетом эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. Представитель ведомства отметила, что пляжи в Краснодарском крае и Крыму станут доступны для россиян в течение двух недель.
«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — цитируют Елену Лысенкову «Известия».
Специалист добавила, что в Краснодарском крае в текущий момент уже функционируют пляжи на территориях санаториев.
В Роспотребнадзоре сейчас разрабатываются дополнительные требования к местам отдыха у воды. Контроль за соблюдением указанных правил будет возложен на органы правопорядка.
Елена Лысенкова напомнила, что посещение неорганизованных пляжей фатально отражается на здоровье россиян намного чаще, нежели чем организованных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему маски на общественном пляже не нужны.
- 3 июн
- «Это страшно»: Нелли Кобзон переживает за потерявшую сына Светлану Моргунову
- 3 июн
- ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с пандемией COVID-19
- 3 июн
- В Брянской области малоимущим и многодетным семьям раздают птицу и скот
- 3 июн
- «Ничего сложного!» — экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал, чем зарабатывает на жизнь
- 3 июн
- Теперь в Instagram можно заказать доставку еды
- 3 июн
- За сутки в России от коронавируса излечились 8 972 человека
- 3 июн
- Первые туристы прибыли в пансионаты в российских регионах
- 3 июн
- Дистанция и средства защиты: каким будет ресторанный мир после пандемии
- 3 июн
- Общенациональный план: как будет восстанавливаться экономика России
- 3 июн
- Группа добровольцев прибыла в Подмосковье для испытания вакцины от COVID-19
Читайте также
52%
-0.64 76.62
-0.16
Нашли ошибку?