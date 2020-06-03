В Ростуризме обозначили сроки начала работы пляжей на юге России

Глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова в ходе онлайн-выставки «Знай наше» обозначила сроки начала работы пляжей на юге России.

По ее словам, места отдыха у воды будут открываться с учетом эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. Представитель ведомства отметила, что пляжи в Краснодарском крае и Крыму станут доступны для россиян в течение двух недель.

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — цитируют Елену Лысенкову «Известия».

Специалист добавила, что в Краснодарском крае в текущий момент уже функционируют пляжи на территориях санаториев.

В Роспотребнадзоре сейчас разрабатываются дополнительные требования к местам отдыха у воды. Контроль за соблюдением указанных правил будет возложен на органы правопорядка.

Елена Лысенкова напомнила, что посещение неорганизованных пляжей фатально отражается на здоровье россиян намного чаще, нежели чем организованных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему маски на общественном пляже не нужны.