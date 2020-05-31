Почему маски на общественном пляже не нужны? Мнение вирусолога

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Виктория Андреева
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Доктор биологических наук Алексей Аграновский объяснил, почему постоянное ношение СИЗ в современных реалиях нецелесообразно.

Почему маски на общественном пляже не нужны? Мнение вирусолога

Фото: www.globallookpress.com / Jesus Merida

Тема:
Эпидемия коронавируса

На фоне пандемии COVID-19 одним из самых популярных вопросов среди граждан был и остается тот, что касается курортного сезона лета-2020. В частности, помогут ли медицинские маски обезопасить себя от инфицирования коронавирусом в зоне большого скопления народа. Например, на общественных пляжах.

Отвечая на этот вопрос, доктор биологических наук, ведущий вирусолог Алексей Аграновский заявил, что ношение средств индивидуальной защиты в такой ситуации нецелесообразно. Поскольку сегодня наблюдается значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19 в стране, а значит, послабление ограничительных мер вряд ли повлечет за собой взрывной рост распространения инфекции.

«Нам все равно придется от всего этого отказываться. Люди устали и нужно делать послабления. Любой шаг в эту сторону, кроме авантюрных шагов, я приветствую. Опасность мала», — констатировал эксперт в беседе с URA.RU.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости соблюдать дистанцию между отдыхающими на общественных пляжах, но при этом им необязательно находится в масках.

По данным Оперативного штаба на 31 мая, всего с начала пандемии в России диагноз COVID-19 поставлен 405 843 пациентам. За последние сутки зарегистрировано 9 268 новых случаев инфицирования новым типом коронавируса. За все время распространения вируса тестирование на наличие инфекции в стране прошли более 10,6 миллиона россиян.

В столице уже неделю отмечают тренд на улучшение ситуации с эпидемиологической обстановкой. 31 мая число излечившихся от COVID-19 вновь превысило число заболевших. На сегодняшний день в Москве выписались из больниц 80 179 человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему правительство РФ убедительно просит граждан воздержаться от поездок за рубеж в 2020 году.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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