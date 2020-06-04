На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мии Козыревой
Диагноз малышки — несовершенный остеогенез. Это значит, что любое прикосновение может стать для нее губительным. Помочь могут только специальные телескопические штифты.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 8776 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Хрупкие люди» мы собираем деньги для девочки с редким именем Мия. И сама она тоже необычный ребенок.
Диагноз малышки — несовершенный остеогенез. Это значит, что любое прикосновение может стать для нее губительным. Помочь могут только специальные телескопические штифты, которые заменят девочке ее хрупкие и ломкие кости. Без них Мия не сможет ходить.
Операция стоит почти три миллиона рублей, и на то, чтобы собрать такую огромную сумму есть всего два месяца, до ее третьего дня рождения. Потом будет поздно. Именно сейчас маленькой Мие так важна любая ваша помощь.
С хрупкой девочкой встретился Руслан Смыков.
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