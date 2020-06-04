В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске

Решение о том, как ликвидировать разлив дизтоплива из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, найдено. Об этом рассказала министр МЧС России Евгений Зиничев. О чем именно идет речь, он не уточнил.

«Самый важный вопрос — каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», — отметил Зиничев во время совещания в Норильске.

В зону экологического бедствия в Норильск глава МЧС Евгений Зиничев прибыл сегодня утром. Он лично осмотрел место разлива нефтепродуктов. Это самые свежие кадры, сделанные во время облета территории. Площадь загрязнения нефтепродуктами составляет 180 тысяч квадратных метров. Специалисты выставили заграждения, но сдержать топливо пока не удается.

Тем временем, в Росприроднадзоре начали внеплановую проверку Норильско-Таймырской энергетической компании, которой принадлежит ТЭЦ-3. А в Генпрокуратуре внимательно изучат все обстоятельства и причины аварии. Вся последняя информация в материале корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию экологической катастрофы: как 20 тысяч тонн нефтепродуктов утекли в акваторию рек. Восстановление природы под Норильском в Красноярском крае займет годы, а сейчас все ищут ответ на один вопрос — как такое вообще могло произойти.