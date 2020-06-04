Песков прокомментировал расхождение данных об информировании о ЧП в Норильске

Правоохранителям поручено разобраться в обстоятельствах ЧП с разливом топлива в Норильске в связи с расхождением данных по информированию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего это МЧС, и руководства региона, то есть от губернатора Александра Усса, а также от менеджмента компании-оператора. И обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам с тем, чтобы они установили истину. Сейчас, насколько мы знаем, эти работы производятся, и истина будет установлена», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин раскритиковал доклад о ЧП в Норильске. Он потребовал разобраться в ситуации и объяснить, почему об экологической катастрофе, которая нанесла ущерб, исчисляющийся в десятках миллиардов рублей, в МЧС узнали не сразу. По его словам, ведомство было в курсе только спустя два дня после ЧП.

Авария с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Катастрофа случилась из-за разгерметизации резервуара: на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Сейчас по факту ЧП заведено уже четыре уголовных дела.