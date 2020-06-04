Главу СК РФ попросили временно отстранить руководство «Норникеля» после ЧП в Норильске

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Депутат Госдумы Александр Якобовский обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководителей «Норникеля» на время расследования ЧП в Норильске.

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Фото, видео: МЧС России/ТАСС, 5-tv.ru

В Норильск в зону экологического бедствия в сегодня прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. Он лично осмотрел место разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения по данным на этот час составляет 180 тысяч квадратных метров. Для сдерживания дизельного топлива используются морские боны. Главная задача не пустить горючее дальше, в Карское море.

Тем временем депутат Госдумы Александр Якобовский обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководителей «Норникеля» на время расследования ЧП в Норильске. Он заявил, что временное отстранение руководства фирмы, на дочернем предприятии которой произошло ЧП, позволит обеспечить проведение объективного расследования произошедшего.

«Насколько у меня есть информация, руководство АО „НТЭК“ обращалось за разрешением и финансами на ремонт емкостей, но эти средства не были выделены, емкости не были отремонтированы», — заявил Якубовский.

Он также добавил, что резервуары были введены в эксплуатацию еще в 1985 году.

Корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь работает на месте ЧС, у него вся последняя информация. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, задержанного накануне по делу об утечке 20 тысяч тонн дизельного топлива, и отказавшегося давать показания.

Кроме того, сегодня ведомство возбудило уже четвертое уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов после аварии. Дело возбуждено о халатности за несвоевременное информирование о ЧП. Ранее были возбуждены дела по статье о «порче земли», о «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнении вод».

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