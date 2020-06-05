«Потратил пять часов!» — блогер сыграл тему из «Гарри Поттера» на стиральной машинке
Молодой человек перевоплотился в волшебника и продемонстрировал свои умения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © KPA, TikTok @kurtschneider
Чем еще развлечь себя в самоизоляции, если не сыграть на каком-нибудь необычном инструменте? Вероятно, так размышлял автор забавного ролика, записавший кавер на главную тему из многосерийного кинофильма «Гарри Поттер».
Блогер Kurtschneider выложил в TikTok видео, где в образе малыша Гарри из первой части фэнтези вылезает из чулана под лестницей и торжественно исполняет знаменитую композицию, нажимая на кнопки приборной панели. В ответ стиральная машинка издает характерные звуки, идеально вторящие нотам из трека.
К слову, новоиспеченному «волшебнику» в нелегком деле помог его верный товарищ. Молодой человек прихлопывал дверцей машинки и дублировал звуки кулаками.
«Если вы думаете, что я не зря потратил на это пять часов, ставьте лайк!» — подписал видео Kurtschneider.
В сети, безусловно, оценили оригинальную затею блогера. Об этом, как минимум, свидетельствует количество отметок «мне нравится», которых всего за несколько часов набралось порядка полумиллиона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы», позволяющий записывать ролики со спецэффектами.
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