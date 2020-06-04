«Человек мира»: дочь Газманова успешно сдала экзамены в Риме

Юная дочь певца Олега Газманова, 16-летняя Марианна, не только красива, но и умна, и по возможности старается радовать успехами своих звездных родителей. Недавно ее мама Марина Муравьева рассказала, что ее дочка, которая учится одновременно в Москве и Риме, успешно сдала все экзамены и порадовалась за наследницу, что у нее есть возможность быть «человеком мира».

«Как же восхищаюсь тобой, доча! Получила диплом об окончании 9 классов, сдав ОГЭ и заканчиваешь школу в Риме 10 класс на английском языке. Иметь возможность быть человеком МИРА — это впечатляет. Лишь бы Мир не захлопнул перед нами двери!» — написала супруга Газманова на своей странице в Instagram.

Instagram @marinagazmanova

Подписчики Муравьевой поздравили счастливую маму с успехами дочери и не забыли отметить красоту обеих.

«Какая умничка! Поздравляю»;

«Такие красавицы обе!»;

«Молодец доча!!! Большая гордость своих родителей!!! Только вперед», — порадовались поклонники.

Марианна — единственная дочка народного артиста РФ Олега Газманова, которая появилась у него в браке со второй женой, Мариной Муравьевой. Артист также усыновил сына Муравьевой — Филиппа. От первого брака у Газманова есть сын Родион, который пошел по стопам отца и стал певцом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Родион Газманов выложил в соцсеть пикантные фотографии «с удаленки».