ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля над городом Масьяф

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Светлана Шевченко
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Ранее о нарушении воздушного пространства израильскими истребителями сообщили СМИ Ливии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ammar Safarjalani

Тема:
Война в Сирии

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в небе над городом Масьяф провинции Хама атаку ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство САНА.

Другой информации пока не приводится.

Ранее о нарушении воздушного пространства израильскими истребителями сообщили СМИ Ливии. Предварительно, военные самолеты низко пролетели над городами Библос и Ксервен.

О жертвах и разрушениях информации не поступало.

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