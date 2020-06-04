ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля над городом Масьяф

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в небе над городом Масьяф провинции Хама атаку ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство САНА.

Другой информации пока не приводится.

Ранее о нарушении воздушного пространства израильскими истребителями сообщили СМИ Ливии. Предварительно, военные самолеты низко пролетели над городами Библос и Ксервен.

О жертвах и разрушениях информации не поступало.