ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля над городом Масьяф
Ранее о нарушении воздушного пространства израильскими истребителями сообщили СМИ Ливии.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: www.globallookpress.com /Ammar Safarjalani
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в небе над городом Масьяф провинции Хама атаку ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство САНА.
Другой информации пока не приводится.
Ранее о нарушении воздушного пространства израильскими истребителями сообщили СМИ Ливии. Предварительно, военные самолеты низко пролетели над городами Библос и Ксервен.
О жертвах и разрушениях информации не поступало.
- 4 июн
- Самолеты-шпионы США замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии
- 4 июн
- Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей Алеппо
- 3 июн
- В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы в нескольких провинциях
- 2 июн
- Символы дружбы народов России и Сирии восстанавливают в Дамаске
- 1 июн
- Заминированный автомобиль взорвался в пригороде Алеппо. Есть жертвы
- 29 мая
- Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией
- 29 мая
- В Сирии возобновляется железнодорожное сообщение
- 28 мая
- Сирийцы благодарны российским военным за очередную партию гумпомощи
- 27 мая
- Варварство как главный почерк террористов в Сирии
- 26 мая
- Сирийцы благодарны российским военным за разблокирование трассы М-4
Читайте также
100%
0.68 77.32
0.70
Нашли ошибку?