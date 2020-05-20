Генпрокуратура потребовала заблокировать видео о «чипировании» людей

Генпрокуратура выявила в интернете новую порцию фейков о COVID-19. Ложная информация была опубликована сразу на нескольких сайтах. Авторы публикаций, в частности, заявляли, что коронавирус — это спецоперация с целью чипирования людей и введения тотального контроля над ними.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ подобные фейки, создающие угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, а также причинению вреда жизни и здоровью граждан, блокируются, доступ к ресурсам с недостоверной информацией — ограничивается», — рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Ранее по требованию Генпрокуратуры был закрыт ресурс с видеофайлом об искусственном происхождении коронавируса, который создан для решения проблемы перенаселения Земли. На сайте призывали отказаться от вакцинации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за американскую вакцину от COVID-19 придется заплатить. Как выяснили журналисты газеты Financial Times, Вашингтон не собирается поддерживать резолюцию ВОЗ о бесплатном доступе к сыворотке для всех стран.

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