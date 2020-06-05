Испытывающие вакцину от СОVID-19 добровольцы прошли обследование

Ученые определились с окончательным составом группы добровольцев для испытания отечественной вакцины от COVID-19. Это военнослужащие-контрактники, прошедшие тщательное медицинское обследование и тестирование на коронавирус.

Главный критерий по которому отбирали кандидатов — отсутствие хронических заболеваний и добровольное согласие. По словам одного из участников, на этом этапе от эксперимента еще можно отказаться. Однако таких пока не нашлось.

«Никакого приказа не было. Все добровольно. Проведено было собрание. Предложили. Очень многие хотели. Почти вся часть. Проходили какую-то предмедкомиссию», — рассказывает один из участников испытания.

Теперь всех отобранных добровольцев поместили на двухнедельную изоляцию. Все это время медики будут круглосуточно наблюдать за состоянием их здоровья. Напомню, уникальная вакцина против коронавируса разработана российскими учеными при участии сотрудников 48-го НИИ Минобороны.