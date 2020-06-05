Российская военная авиация будет задействована в тушении лесных пожаров. Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в трех округах созданы сводные отряды. Экипажи будут заниматься разведкой местности. И если обнаружат очаги, то по согласованию с местными властями, будут помогать в тушении огня.

Для оперативного реагирования самолеты и вертолеты будут поддерживать режим трехчасовой готовности. Пилотам предстоит летать на малых высотах, зачастую при плохой или даже нулевой видимости. Поэтому, как отмечают эксперты, экипажи получат больше навыков, чем во время обычных учебных полетов.

Ранее 5-tv.ru писал про крупный пожар в Амурской области. Там горел Бекельдеульский заказник. Возгорание в труднодоступной местности тушат с помощью вертолета, привлечены также парашютисты и десантники Амурской авиабазы.