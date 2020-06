От былой красоты «иконы» 1990-х Лары Флинн Бойл не осталось и следа. К такому печальному выводу пришли поклонники звезды «Твин Пикс» после публикации ее фото с прогулки.

Папарацци запечатлели 50-летнюю актрису на улице Лос-Анджелеса, когда она выгуливала собаку. Последний раз Бойл видели на публике два года назад и теперь с трудом узнали. Знаменитость заметно похудела, на голове появились проседи. Ее некогда безупречная кожа стала бледной и обвисшей, а изящная в прошлом талия исчезла. Несмотря на жаркое солнце, Лара прогуливалась в плотной и длинной куртке.

It's great to see Lara Flynn Boyle again! 😍 https://t.co/k3yobsG31y