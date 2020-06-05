Где твоя краса? — «Икону» 90-х Лару Флинн Бойл поймали в объектив на прогулке

|
Валентин Черников
46

Поклонников ужаснул внешний вид 50-летней звезды «Твин Пикс».

Где твоя краса? — «Икону» 90-х Лару Флинн Бойл поймали в объектив на прогулке

Фото: www.globallookpress.com © KPA

От былой красоты «иконы» 1990-х Лары Флинн Бойл не осталось и следа. К такому печальному выводу пришли поклонники звезды «Твин Пикс» после публикации ее фото с прогулки.

Папарацци запечатлели 50-летнюю актрису на улице Лос-Анджелеса, когда она выгуливала собаку. Последний раз Бойл видели на публике два года назад и теперь с трудом узнали. Знаменитость заметно похудела, на голове появились проседи. Ее некогда безупречная кожа стала бледной и обвисшей, а изящная в прошлом талия исчезла. Несмотря на жаркое солнце, Лара прогуливалась в плотной и длинной куртке.

Сегодня трудно поверить, что когда-то эта женщина вскружила головы многим голливудским красавцам, включая Джека Николсона, Харрисона Форда и Кайла Маклахлена. Фанаты полагают, что актрису сгубил алкоголь. Два года назад ее засняли в машине на стоянке у супермаркета. В тот момент она основательно приложилась к бутылке виски, хотя употребление спиртного в автомобиле даже пассажирам запрещено законом штата Калифорния.

Ранее 5-tv.ru писал, как Бритни Спирс потеряла опеку над детьми и даже возможность распоряжаться собственными деньгами.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
69.02
0.68 77.32
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:42
Российская военная авиация будет задействована в тушении лесных пожаров
12:36
«Помолодела лет на 20»: после расставания с Телегиным Пелагея попробовала новый имидж
12:31
Окрошка по-грузински — простой рецепт с мацони
12:30
Основателя «СПИД-Инфо» обвиняют в аферах на миллионы рублей
12:14
Виторган-старший трогательно поздравил с днем рождения Елену Воробей
12:08
Онколог рассказал о симптомах рака, которые можно спутать с коронавирусом

Сейчас читают

Какой знак зодиака сильнее всех ощутит на себе лунное затмение 5 июня
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок