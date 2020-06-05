Жена Константина Хабенского прокомментировала сообщение о мошенничестве

Событий, связанных с недобросовестным ремонтом московской квартиры Константина Хабенского, не было. Об этом заявила в беседе с 5-tv.ru супруга народного артиста, актриса МХТ имени Чехова Ольга Литвинова.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что актер и режиссер обратился в отдел следственного комитета с заявлением о мошенничестве со стороны бывшего директора строительной фирмы «Империя» Руслана Сауткина. Как сообщалось, в ноябре 2018 года Литвинова подписала с компанией договор на проведение ремонта в квартире на сумму 6,4 миллиона рублей.

Уточнялось, что в марте 2019-го акт приема-передачи был подписан, но после этого супруги обратились к Сауткину с претензией о невыполненных работах и требованием вернуть деньги. Бывший директор согласился с требованиями, но попросил отсрочку на год. По истечении этого срока он не вернул указанную сумму. Это заставило клиентов обратиться к правоохранителям. Началась доследственная проверка.

Однако, как прокомментировала журналистам Литвинова, эта информация не соответствует действительности.

«Это ложная информация, ничего подобного не было», — сказала она по телефону, отказавшись от уточнений.

Ранее 5-tv.ru писал, что основателя «СПИД-Инфо» обвиняют в аферах на миллионы рублей.