«Он восстанавливался» — поэтесса Воропаева назвала вероятную причину смерти Кокшенова
Актер скончался на 84-м году жизни.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев
Смерть известного советского и российского актера Михаила Кокшенова потрясла всю страну. В то, что не стало звезды фильмов «Русский бизнес», «Спортлото-82», «Русское чудо» и многих других не могут поверить ни его друзья, ни близкие, ни почитатели творчества. В интервью 5-tv.ru российская поэтесса Любовь Воропаева, которая первая публично сообщила о смерти звезды, прокомментировала смерть своего друга Михаила Кокшенова. Она предположила, что причиной его смерти мог стать инсульт.
«Я знаю, что три года назад у него было инсульт и он восстанавливался. Вероятно, это последствия инсульта», — сообщила Воропаева, отметив, что актер много болел с 2017 года.
Тем временем по данным 5-tv.ru, Михаил Кокшенов долго страдал от онкологического заболевания и лежал в Подмосковье в реабилитационном центре. В последнее время его состояние было тяжелым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким зрители запомнят известного актера Михаила Кокшенова.
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