Песков прокомментировал призывы к национализации «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

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Сергей Зеленский
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Представитель Кремля озвучил приоритеты в расследовании и ликвидации последствий экологической катастрофы на севере Красноярского края.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Вопрос о возможной национализации «Норникеля» в связи с разливом дизельного топлива с ТЭЦ в Норильске в администрации президента России не поднимался. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что силовое давление на компанию «абсолютно недопустимо».

«Кто говорит о возможности национализации? Что за публичные призывы? Мы не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил», — сказал он, добавив, что «здесь вообще никакой темы для комментариев не существует».

Накануне депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования утечки топлива под Норильском.

Кроме того, Песков отметил, что «первая задача — это ликвидация последствий этой аварии».

«Насколько мы знаем, все достаточно активно вовлечены — все соответствующие ведомства и сама компания активно вовлечены в процесс ликвидации», — сказал он.

Второй задачей Песков назвал проведение расследования причин произошедшего, что предусматривается действующим законодательством.

«В случае, если таковые есть, то призвать к закону тех, кто может быть в этом виновен», — добавил он.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.

Как передавал 5-tv.ru, руководство ТЭЦ-3 в Норильске давно знало о проблемах с резервуарами.

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