Генпрокуратура РФ взяла под контроль опасные объекты в зоне вечной мерзлоты

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Алиса Старжевская
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Ведомство продолжает проверку по факту разлива дизельного топлива в Норильске.

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Фото, видео: Пресс-служба регионального управления МЧС по Красноярскому краю/ТАСС, Генпрокуратура РФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске взял под контроль соблюдение законов при эксплуатации опасных производственных объектов в зонах вечной мерзлоты.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя ведомства, прокуратура продолжает проводить проверочные мероприятия по факту разлива нефтепродуктов в Красноярском крае.

«Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним», — заявил официальный представитель генпрокуратуры Андрей Иванов.

Чтобы не допустить подобной аварии в будущем, генпрокурор поручил прокурорам регионов провести комплексную проверку особо опасных объектов, расположенных в зонах, подверженных таянию вечной мерзлоты.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошел разлив 20 тысяч тонн дизтоплива. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Тем не менее, 20 тысяч тонн солярки попали в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Из-за разлива нефтепродуктов в Красноярском крае был введен режим ЧС федерального уровня. По факту произошедшего было возбуждено четыре уголовных дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что на месте ЧП в Норильске удалось собрать более 200 тонн нефтепродуктов.

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