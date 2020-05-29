Катя IOWA рассказала, как почувствовать себя «лучшей женщиной на земле»

Катя Иванчикова, солистка группы IOWA, только что выпустившей новый клип на песню «Потанцуй со мной», рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, как снималось видео и какой смысл музыканты старались в него вложить. По словам певицы, съемки проходили в испанской Альмерии, вблизи которой построен целый городок декораций вестерна.

«Все эти ковбои как будто реально там живут. У нас в какой-то момент сбежали лошади... И один из них в потертом плаще, весь в песке поскакал с хлыстом загонять целое стадо сбежавших лошадей… Я реально почувствовала себя героиней вестерна», — с увлечением вспоминает певица.

При этом, приехав на место, Катя, по ее ловам, не имела ни малейшего представления о том, что именно будет сниматься, никакого сценария она не видела. Все это была идея режиссера Тани Муиньо, снимавшей ранее клипы для Кэти Перри, испанской певицы Розалии и других известных исполнителей. Единственной просьбой Екатерины было, чтобы она была изображена «сильной женщиной, которая не может найти себе мужчину, который бы ее приручил».

«Это проблема нашей современности, когда женщины живут в мужском мире, когда все сами - зарабатывают сами, воспитывают детей, всего добиваются сами... И в какой-то момент они страдают от того, что рядом нет сильного мужчины. Мне кажется, что проблема даже в том, что девушки не позволяют помогать себе мужчинам. Они забывают, что все-таки нужно иногда быть девочками», — пояснила свою задумку Иванчикова.

Но найти «своего человека» поучается только когда поймешь саму себя. И это, по словам певицы, очень сложно, но именно во время съемок клипа, где она предстала в весьма откровенном наряде, Катя почувствовала себя совершенно по-новому.

«И это было… можно назвать взрослением, когда ты по-другому чувствуешь свою энергию, исходящую от тебя… И вот я поняла в этот день, что в том же теле можно почувствовать себя супер-красивой героиней вестерна или недостаточно красивой. Что выберешь ты? А я год назад хотела себе переделать нос. Мне казалось, что он недостаточно красивый. И как хорошо, что вовремя я поняла, что меня любят не за нос. И чем раньше девочки понимаю, за что они нравятся... Это что-то другое... Это твоя энергия, которая заходит в комнату раньше тебя. Я поняла, что в том же теле можно, настроив себя, почувствовать себя лучшей женщиной на земле!» — поделилась артистка.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Екатерина Иванчикова прочитала стихи Иосифа Бродского возле стены с закрашенным граффити с портретом поэта в Санкт-Петербурге.