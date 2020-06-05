«Ни одного рубля из бюджета»: «Норникель» устранит последствия разлива топлива

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Сергей Зеленский
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Владимир Потанин отчитался президенту РФ о ситуации с ликвидацией последствий ЧП на севере Красноярского края.

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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"

«Норникель» в полном объеме профинансирует мероприятия по ликвидации ущерба на месте разлива топлива с ТЭЦ в Норильске. Об этом заявил глава и совладелец компании Владимир Потанин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения и профинансируем это полностью за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет, — сказал он. — Экологическую систему вернем в нормальное состояние».

Потанин добавил, что восстановление экологической ситуации будет осуществляться совместно с экологами и местным сообществом.

В ходе этого совещания глава государства поинтересовался у топ-менеджера, каковы его оценки суммы для ликвидации последствий экологической катастрофы. Владимир Потанин ответил, что речь идет о более чем десяти миллиардах рублей.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. МЧС 5 июня сообщило о локализации разлива топлива на месте ЧП в Норильске. По факту произошедшего было возбуждено четыре уголовных дела.

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