Коллега о покойной Юлии Норкиной: «Фантастически обостренное чувство справедливости»

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Сергей Зеленский
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Радиоведущая «Комсомольской правды», мать четверых детей скончалась в возрасте 52 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина, которая скончалась на 53-м году жизни, поражала окружающих своей готовностью отстаивать правду и всегда прийти на помощь. Об этом рассказала коллега покойной журналистки Елена Афонина.

«Юлия была гиперэмоциональным, взрывным человеком, но при этом с фантастически обостренным чувством справедливости. Как она умела защищать людей — больше ни один человек так не умеет. Она откликалась на любую беду, к ней можно было обратиться, и она поднимала какие-то свои связи — старалась помочь», — поделилась она.

Афонина также добавила, что по-человечески всегда восхищалась Юлией, потому что та делала невероятные для женщины поступки, например, участвовала в оказании помощи жителям Донбасса.

«На мой взгляд она была одним из самых честных людей», — добавила радиоведущая.

5 июня редактор радио «Комсомольская правда», телеведущий Андрей Норкин сообщил о скоропостижной кончине своей супруги Юлии.

Юлия Рыбакова родилась в 1967 году. В 1992 году начала работать на одной из столичных радиостанций, где познакомилась с будущим мужем Андреем Норкиным. У Юлии остались четверо детей. Это сын Александр, родившийся в 1986 году в первом браке, дочь Александра, появившаяся на свет в 1995 году, а также сыновья Артем и Алексей, которых пара усыновила в 2002 и 2004 году, соответственно. Известно, что у мальчиков одна и та же мать. В 2019 году у Норкиных родился внук Дмитрий.

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