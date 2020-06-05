Когда состоится церемония прощания с Михаилом Кокшеновым?
О дате мероприятия в Facebook сообщила российская поэтесса Любовь Воропаева.
Фото: ТАСС / Фотохроника ТАСС
Названы даты и место прощания с советским и российским актером Михаилом Кокшеновым. Как сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook, траурная церемония состоится в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра 7 июня.
Впоследствии урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Николая Гоголя — на то же месте, где были похоронены родственники легенды советского кинематографа.
Как писал 5-tv.ru,
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