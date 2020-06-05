Когда состоится церемония прощания с Михаилом Кокшеновым?

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 164

О дате мероприятия в Facebook сообщила российская поэтесса Любовь Воропаева.

Когда состоится церемония прощания с Михаилом Кокшеновым?

Фото: ТАСС / Фотохроника ТАСС

Названы даты и место прощания с советским и российским актером Михаилом Кокшеновым. Как сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook, траурная церемония состоится в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра 7 июня.

Facebook / luba.voropaeva

Впоследствии урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Николая Гоголя — на то же месте, где были похоронены родственники легенды советского кинематографа.

Как писал 5-tv.ru, знаменитый советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист России скончался 5 июня в возрасте 83 лет. По информации 5-tv.ru, он страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.

Михаил Кокшенов хорошо известен зрителям по кинокартинам «Девчата», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Женя, Женечка и «Катюша».

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