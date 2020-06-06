🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 июня, Луна в Стрельце предостерегает от любых операций, связанных с недвижимостью, землей или строительством.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 июня, Луна в Стрельце предостерегает от любых операций, связанных с недвижимостью, землей или строительством. Однако этот день станет весьма удачным для решения бюрократических, юридических и деловых вопросов.
♈ Овен
Девиз для вас на ближайшие сутки: «Я — создатель своей реальности». Обвиняя в своих неудачах других, вы только попусту тратите время и энергию. Пора научиться брать ответственность на себя. И вопрос касается не только деловой сферы. Романтическое свидание — тоже небольшой Эверест, который вам придется покорить.
♉ Телец
Ощущение, что в голове вместо мозгов настоящая каша. Вам не хочется, но вы в истеричном припадке хватаетесь за все подряд. Стоп. Пора провести генеральную уборку. Вот только порядка в мыслях и чувствах не будет до тех пор, пока хаос царит в окружающем вас пространстве. Протрите пыль, поменяйте воду в аквариуме и выбросите, наконец, старые свитера. Это поможет привнести свежесть и новизну во всю вашу жизнь.
Космический совет: время генеральной уборки, и речь не только о вашем письменном столе.
♊ Близнецы
Эмоциональная нестабильность, грусть вперемешку с радостью, и слезы сразу после смеха — это нормально. По крайней мере, сейчас. Однако не стоит поддаваться драматичным настроениям. Вспомните, зачем вы сюда пришли и чего на самом деле хотите. Вы вступаете в важный этап. Поэтому уделите вашей работе то пристальное внимание, которого она заслуживает.
Космический совет: максимальная мотивация и трудолюбие.
♋ Рак
Вы пребываете в сверхвоодушевленном настроении. Сейчас кажется, что любое море по колено, а все вершины в зоне досягаемости. Самое прекрасное, что Вселенная считает точно также. Это отличное время для саморазвития, при чем во всех сферах: духовной, интеллектуальной, физической. Скачивайте приложения с онлайн-курсами и видео-тренировки по йоге. Это самый подходящий период!
Космический совет: самосовершенствуйтесь или уходите.
♌ Лев
Пора прекратить делить людей на врагов и самых лучших друзей. Все, кто появляется на вашем пути — учителя. Пускай они причинили вам много боли, но этот опыт сделал вас только сильнее. Напакостивших вам людей стоит уважать и ценить уже только за то, какие прекрасные и трудные уроки они вам преподали. Уважайте не только приятелей, но и соперников.
Космический совет: уважительно относитесь к тем, кто подарил вам бесценный опыт.
♍ Дева
Сейчас не самое лучшее время для увеселительных мероприятий. Гораздо лучше будет посвятить досуг своему духовному развитию. Так уж вышло, что именно сегодня Вселенная готова ответить на все интересующие вас вопросы. Все, что требуется от вас — довериться интуиции и прислушаться как следует.
♎ Весы
Ваше время ваша валюта. Ваша энергия — это ваша валюта. Помните о том, кого и что вы пускаете в свое пространство. Не все заслуживают вашего внимания, Весы. Вселенная побуждает вас перенаправить свою энергию на себя, чтобы снова сосредоточиться на саморазвитии. Вот где магия.
Космический совет: сосредоточьтесь на собственном развитии.
♏ Скорпион
Вы — актер, продюсер, креативный директор и зрители этого фильма. Отпустите идею о том, чего хотят от вас другие, и позвольте себе оставаться на связи с космическими потоками. Вы здесь не для того, чтобы быть идеальным. Вы здесь, чтобы быть собой.
Космический совет: перестаньте казаться идеальными.
♐ Стрелец
Вы испытываете большой дискомфорт от того, что не можете громко и четко произнести слова правды. Но это только ваши барьеры. На самом деле, все только и ждут, когда вы, наконец, выскажитесь. Проявите инициативу и постарайтесь быть смелым. Окружение на вашей стороне.
Космический совет: время говорить правду.
♑ Козерог
Некоторым из вас представится шанс вступить в отношения, которые когда-то закончились. Вам следует прислушаться к своему сердцу. Только от вас зависит, что из этого получится на этот раз. Кроме того, сегодня отличный шанс увидеть знаки Вселенной. Главное, довериться интуиции и пошире открыть глаза.
♒ Водолей
Мы можем либо жаловаться на наши обстоятельства, либо становиться флагманами перемен. Что вы выберете сегодня, Водолей? Как вы будете контролировать эту ситуацию? Это правда, что вы сталкиваетесь с неопределенностью в сфере вашей карьеры, но проблема не является непреодолимой. Итак, подключитесь к своим внутренним резервам. Соединяя вашу практическую сторону с интуицией, вы сможете найти лучшее решение.
Космический совет: проблема не является непреодолимой.
♊ Рыбы
Это отличное время для романтических переживаний. Любовь буквально заполоняет пространство вокруг вас, и этого не стоит бояться. Откройтесь этим прекрасным переменам. Перестаньте анализировать и думать негативно. Почувствуйте, как что-то внутри вас оживает и дарит невероятное ощущение свободы и полета.
Космический совет: поддайтесь чувствам и эмоциям.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня.
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