Не бойтесь перемен: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 июня

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 22 по 28 июня от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Неделя обещает быть весьма приятной. Несмотря на отсутствие безупречных сочетаний, она собирает гармоничные созвездия и структуры, а также сразу три продуктивных дня — понедельник, четверг и пятницу. При этом особое внимание стоит уделить вопросам здоровья в среду и четверг из-за влияния Звезды болезней.

Понедельник, 22 июня 2026 года

День Огненного кролика

5-tv.ru

Умеренно позитивный день, который особенно хорош для решения финансовых вопросов. Отмечен созвездием Растягивания, или Лука, которое приносит успех и победы. Благоприятен для романтических отношений, встреч и приобретения активов. Отлично пройдут переговоры.

Особенность этого созвездия заключается в том, что оно привносит позитивные оттенки в любой контекст. Помогает объединять мысли и души, укрепляет веру и улучшает взаимопонимание. Хорошее время для работы с недвижимостью и возврата долгов. Подходит и для карьерных вопросов, однако стоит быть внимательнее — возможны сплетни и разговоры за спиной.

Совет книги перемен: перераспределяйте силы. Садовник обрезает ветви, чтобы дерево направило энергию на плоды. Так и человек, отказываясь от лишнего, создает условия для развития главного.

Вторник, 23 июня 2026 года

День Каменного дракона

5-tv.ru

Средний день под покровительством созвездия Крыла. Это одно из крупнейших созвездий, включающее звезды Гидры, Кентавра и Чаши. Оно считается покровителем музыки и театра. Хотя день считается неоднозначным, он подойдет для встреч, поездок и возобновления деловых переговоров. Офицер дня — Открытие — способствует запуску новых процессов и дает шанс вдохнуть новую жизнь в старые проекты.

Совет книги перемен: проявляйте уважение без заискивания, умейте выстраивать границы и обходить острые углы дипломатично.

Среда, 24 июня 2026 года

День Земляной змеи

5-tv.ru

Слабый день. Ему покровительствует Луна в благоприятном созвездии Повозки — 28-м созвездии лунного цикла. Оно считается удачным для бизнеса, переговоров и встреч.

Однако медицинские вопросы лучше отложить. Звезда болезней предупреждает о вероятности неточных диагнозов и неудачных процедур.

Также возрастает риск стать жертвой мошенников или попасть в неприятную ситуацию из-за недопонимания между людьми.

Совет книги перемен: сила ценна только тогда, когда она направлена правильно и действует в согласии с правдой и этикой.

Четверг, 25 июня 2026 года

День Стальной Лошади

5-tv.ru

Хороший день, несмотря на влияние Звезды болезней. Если не заниматься медицинскими вопросами, его можно провести весьма успешно.

Подходит для переговоров, инвестиций, начала обучения и решения финансовых задач. Однако особую осторожность следует проявить людям, в чьей карте присутствует Крыса. Для них возрастает вероятность ошибок, травм и неприятностей в дороге. Особенно внимательными стоит быть тем, кто родился в год Крысы или в декабре.

Совет книги перемен: настоящая устойчивость рождается из баланса твердости принципов и гибкости методов. Это время укреплять фундамент, быть последовательными и сохранять верность выбранному курсу.

Пятница, 26 июня 2026 года

День Золотой козы

5-tv.ru

Благоприятный день, идеально подходящий для устранения препятствий. Все, что мешает достижению целей, можно успешно преодолеть и расчистить себе дорогу к новым возможностям.

Подходящее время для генеральной уборки, расхламления, очищения пространства и работы с ограничивающими убеждениями. Также день благоприятен для посещения врача, если стоит задача избавиться от затянувшейся проблемы. Офицер дня — Установление — один из самых удачных выборов времени.

Совет книги перемен: не каждый спор необходимо выигрывать. Иногда мудрее остановиться на полпути, поскольку доведение спора до конца может обернуться потерями даже для победителя.

Суббота, 27 июня 2026 года

День Водной обезьяны

5-tv.ru

Этот день внушает оптимизм благодаря позитивным созвездиям. Особое влияние оказывают Солнце и структура Зеленого дракона Цин Лун. Такое сочетание способствует хорошим результатам, успешным путешествиям, инвестициям и работе с документами. Благоприятен для покупки имущества. Все начатое сегодня имеет тенденцию к росту и развитию. Можно подписывать соглашения и запускать новые проекты.

Совет книги перемен: стратегия организации масс. Лидерство требует ответственности. Тот, кто берет на себя роль полководца, отвечает не только за победу, но и за благополучие своих подчиненных.

Воскресенье, 28 июня 2026 года

День Водного петуха

5-tv.ru

Проходит под влиянием счастливых созвездий и обещает неплохие результаты. Созвездие Светлого зала помогает видеть перспективы и успешно справляться с поставленными задачами.

Однако работу с документами лучше перенести на другое время. Структура дня указывает на вероятность ошибок в информации, недопонимания, слухов и конфликтов на этой почве. Луна находится в созвездии Дом — четвертом созвездии лунного цикла. Оно особенно благоприятно для строительства, ремонта, переезда, усыновления детей и молитвенных практик. Считается, что просьбы, обращенные в этот день, будут услышаны.

Совет книги перемен: медленное, но неуклонное движение к цели, подобно воде, которая просачивается сквозь препятствия, или лебедю, плавно приближающемуся к берегу.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июнь 2026 года.

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