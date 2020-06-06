Нумерология: как навсегда избавиться от повторяющихся неудач

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Ниса Мурзанаева
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Любому человеку доступна возможность корректировки своего «Числа проблемы».

Нумерология: как навсегда избавиться от повторяющихся неудач

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Многие из нас на протяжении своей жизни часто сталкиваются с одними и теми же проблемами. Кому-то никак не удается наладить личную жизнь, кому-то построить карьеру, а у кого-то вечные проблемы с финансами. Однако нумерологи уверены — повода для отчаяния нет. Всем людям доступна возможность корректировки своего «Числа проблемы», пишет 7days.ru.

Любое «Число проблемы» (о том, как его рассчитать — читайте здесь) может быть магическим образом деактивировано. Коррективные меры для избавления от негативных ситуаций могут быть двух видов.

Эзотерические меры

Эти меры вряд ли подойдут для скептиков и материалистов, однако тем, кто верит в силу тонких энергий, они принесут немало пользы.

Рациональные меры

Это ежедневные действия, с помощью которых вы работаете над определенными личными качествами, а также над тем, чтобы в вашей жизни начали происходить нужные вам позитивные изменения.

Важно отметить, что каждый из этих способов абсолютно безопасен и не может навредить ни вам, ни вашему окружению. Главное помнить о том, что любое воздействие на пространство вокруг вас должно совершаться не от случая к случаю, а на постоянной основе.

В ведической культуре каждое «Число проблем» связано с определенной планетой. А каждое небесное тело, в свою очередь, отвечает за те или иные энергии. Корректировка возможна в том случае, если вы досконально изучите, влияние какой планеты оказывает воздействие конкретно на вашу жизнь.

Добившись гармонии со своей планетой, вы навсегда избавитесь от повторяющихся проблем и сможете, тем самым, преодолеть негативную карму.

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