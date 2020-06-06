«Новый вывозной компонент»: В МИДе отмечают рост числа желающих покинуть США россиян

Все больше россиян изъявляют желание покинуть США из-за протестов и беспорядков в американских городах, начавшихся после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила в интервью «Парламентской газете» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — сказала Захарова.

По ее словам, еще две недели назад главной «горячей точкой» по части возвращения россиян считалась Юго-Восточная Азия. С началом лета из-за жары возросло число просьб о возвращении с Ближнего Востока. В США, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, обстановка казалась благополучной.

«Магазины открыты, есть продукты и медикаменты, у многих там родственники и друзья. И вдруг такая ситуация, протесты и мародерство — и сразу появился совершенно новый вывозной компонент», — отметила представитель МИД.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что ситуация в охваченных беспорядками США стабилизируется к ноябрю — до предстоящих президентских выборов, а обвиняемым в смерти афроамериканца полицейским вряд ли удастся избежать показательного наказания.