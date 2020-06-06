Истребитель ВВС США сразится с «убийцей» Илона Маска
В июле 2021 года планируется провести эксперимент, в котором в условиях воздушного боя сразятся истребитель и находящийся под управлением системы искусственного интеллекта беспилотник.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Военно-воздушные силы (ВВС) США проведут эксперимент, в рамках которого в условиях воздушного боя сразятся пилотируемый истребитель и находящийся под управлением системы искусственного интеллекта беспилотник. Полет назначен на июль 2021 года. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на генерал-лейтенанта Джека Шанахана, возглавляющего в Пентагоне Объединенный центр искусственного интеллекта.
Как отмечает издание, еще в мае бизнесмен и изобретатель Илон Маск назвал дистанционно управляемый беспилотник «убийцей» истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Поэтому планируемый эксперимент представляет особый интерес для военных экспертов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США «чешут репу» по поводу возможностей российского дрона «Охотник».
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