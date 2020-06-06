Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений как можно быстрее
Президент РФ подчеркнул, что снятие карантинных мер должно быть осознанным и спокойным.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с деятелями культуры заявил о стремлении выйти из режима ограничений как можно быстрее, но при этом спокойно и осознанно.
«Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее», — подчеркнул российский лидер.
Глава государства выразил надежду, что театры в скором времени возобновят работу. В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, также принимающая участие в совещании, отметила, что уже новый театральный сезон сможет начаться со зрителями в зале.
Обращаясь ко всем участникам заседания Путин в очередной раз подчеркнул, при частичном снятии ограничительных мер важно всегда думать о главном приоритете — жизни и здоровье граждан страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках совещания с представителями сферы культуры Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности.
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