Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений как можно быстрее

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с деятелями культуры заявил о стремлении выйти из режима ограничений как можно быстрее, но при этом спокойно и осознанно.

«Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознано, спокойно, но как можно быстрее», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства выразил надежду, что театры в скором времени возобновят работу. В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, также принимающая участие в совещании, отметила, что уже новый театральный сезон сможет начаться со зрителями в зале.

Обращаясь ко всем участникам заседания Путин в очередной раз подчеркнул, при частичном снятии ограничительных мер важно всегда думать о главном приоритете — жизни и здоровье граждан страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках совещания с представителями сферы культуры Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности.