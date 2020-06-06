В Дагестане проводят проверку по факту убийства на камеру краснокнижного орла

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Алина Потёмкина
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Житель республики вместе с сыном жестоко расправился с птицей.

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Фото, видео: YAY, МВД России

Полиция в Дагестане инициировала проверку после обращения неравнодушных граждан, возмущенных убийством на камеру краснокнижного степного орла.

Видео зверства появилось в сети. Судя по всему, процесс убийства снимал мужчина, который обучал своего отпрыска. Вместе с несовершеннолетним ребенком он приманил редкую птицу на петуха, после чего забил его палкой до смерти.

Неравнодушные жители обратились в полицию. Видео разместили в Instagram с пометкой аккаунта МВД региона, на что в ведомстве оперативно отреагировали.

«Информация получена. Ведется проверка по данному факту», — написали представители правоохранительной структуры.

В МВД республики позже заявили, что подозреваемые в убийстве редкой птицы установлены. Других подробностей пока не приводится.

Степной орел относится к семейству ястребиных. Этот вид считается вымирающим, поэтому он имеет охранный статус. Водятся такие птицы преимущественно в степях на юге России.

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