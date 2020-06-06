Шеф-повар рассказал, какие блюда необходимо приготовить в День Святой Троицы
В это воскресенье, 7 июня, отмечается православный праздник, который проходит на 50 день после Пасхи.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко
День Святой Троицы в 2020 году выпадает на 7 июня, но одним днем этот праздник не ограничивается. Троица охватывает целых три даты: Родительскую субботу, Троицкое воскресенье и Духов день.
По традиции в эти дни стол накрывают зеленой скатертью, украшают березовыми ветками и цветами. На обед обязательно готовят пироги, суп, блюда с зеленью и яйцами, а также подают вино.
В беседе с 5-tv.ru известный петербургский шеф-повар Никита Демидов рассказал, какими несложными блюдами может украсить свой стол в День Святой Троицы любая хозяйка.
Праздничный легкий суп
Ингредиенты:
- Щавель (1 пучок),
- Шпинат (1 пучок),
- Картофель (2 штуки),
- Огурцы (2 штуки),
- Зеленый лук (3 штуки),
- Сваренное вкрутую яйцо (1 штука),
- Сахар (1 чайная ложка),
- Соль (по вкусу),
- Зелень (пучок),
- Сметана (по вкусу).
Способ приготовления:
Щавель и шпинат нужно нарезать и отварить около пяти минут в небольшом количестве воды. Затем добавить специи, соль и мелко нарезанную зелень.
Отдельно отварить картошку, нарезать и отправить к остальным продуктам. Добавить сметану и измельчить все до состояния пюре при помощи блендера. Если суп получается слишком густым, можно немного разбавить его кипяченой водой. Огурец и яйцо мелко нарезать и всыпать в суп. Подавать холодным.
Салат из молодой капусты и редиса
Ингредиенты:
- Капуста (250 граммов),
- Огурец (3 штуки),
- Редис (7 штук),
- Укроп (пучок),
- Зеленый лук (пучок),
- Оливковое масло (3-4 столовые ложки),
- Соль (по вкусу),
- Смесь молотых перцев (по вкусу).
Способ приготовления:
Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и просушить. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками. Капусту и зелень тонко нашинковать. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.
После необходимо добавить огурцы и редис, затем перемешать салат, поперчить и заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
Пирог с грибами
Ингредиенты:
- Грибы (200 граммов),
- Мука (3,5 стакана),
- Дрожжи (20 граммов),
- Вода (1,5 стакана),
- Масло растительное (2 столовые ложки),
- Лук репчатый (пучок),
- Зелень (пучок),
- Специи (по вкусу).
Способ приготовления:
Замесите крутое тесто из воды, муки и дрожжей, которые предварительно нужно развести теплой водой и дождаться когда они будут готовы к «работе». После нужно дать тесту набухнуть, а затем уже влить подсолнечное масло. Потом нужно еще раз вымесить тесто и раскатать круглую лепешку, которую затем надо уложить в смазанную маслом сковороду.
Пока тесто поднимается, приготовьте начинку: грибы нарежьте, смешайте с луком, заправьте мукой, разведенной холодным грибным отваром, добавьте специи, зелень петрушки или укропа, прокипятите и остудите.
Положите начинку на середину лепешки, защипните края теста так, чтобы середина пирога осталась открытой. После нужно поставить блюдо в теплое место, дать подняться и выпекать в горячей духовке примерно 40 минут.
Готовый пирог рекомендуется выложить на блюдо, посолить, полить начинку грибным бульоном и подавать к столу.
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