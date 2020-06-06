Шеф-повар рассказал, какие блюда необходимо приготовить в День Святой Троицы

День Святой Троицы в 2020 году выпадает на 7 июня, но одним днем этот праздник не ограничивается. Троица охватывает целых три даты: Родительскую субботу, Троицкое воскресенье и Духов день.

По традиции в эти дни стол накрывают зеленой скатертью, украшают березовыми ветками и цветами. На обед обязательно готовят пироги, суп, блюда с зеленью и яйцами, а также подают вино.

В беседе с 5-tv.ru известный петербургский шеф-повар Никита Демидов рассказал, какими несложными блюдами может украсить свой стол в День Святой Троицы любая хозяйка.

Праздничный легкий суп

Koolinar.ru

Ингредиенты:

Щавель (1 пучок),

Шпинат (1 пучок),

Картофель (2 штуки),

Огурцы (2 штуки),

Зеленый лук (3 штуки),

Сваренное вкрутую яйцо (1 штука),

Сахар (1 чайная ложка),

Соль (по вкусу),

Зелень (пучок),

Сметана (по вкусу).

Способ приготовления:

Щавель и шпинат нужно нарезать и отварить около пяти минут в небольшом количестве воды. Затем добавить специи, соль и мелко нарезанную зелень.

Отдельно отварить картошку, нарезать и отправить к остальным продуктам. Добавить сметану и измельчить все до состояния пюре при помощи блендера. Если суп получается слишком густым, можно немного разбавить его кипяченой водой. Огурец и яйцо мелко нарезать и всыпать в суп. Подавать холодным.

Салат из молодой капусты и редиса

Segodnya.ua

Ингредиенты:

Капуста (250 граммов),

Огурец (3 штуки),

Редис (7 штук),

Укроп (пучок),

Зеленый лук (пучок),

Оливковое масло (3-4 столовые ложки),

Соль (по вкусу),

Смесь молотых перцев (по вкусу).

Способ приготовления:

Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и просушить. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками. Капусту и зелень тонко нашинковать. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.

После необходимо добавить огурцы и редис, затем перемешать салат, поперчить и заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.

Пирог с грибами

Smak.ua

Ингредиенты:

Грибы (200 граммов),

Мука (3,5 стакана),

Дрожжи (20 граммов),

Вода (1,5 стакана),

Масло растительное (2 столовые ложки),

Лук репчатый (пучок),

Зелень (пучок),

Специи (по вкусу).

Способ приготовления:

Замесите крутое тесто из воды, муки и дрожжей, которые предварительно нужно развести теплой водой и дождаться когда они будут готовы к «работе». После нужно дать тесту набухнуть, а затем уже влить подсолнечное масло. Потом нужно еще раз вымесить тесто и раскатать круглую лепешку, которую затем надо уложить в смазанную маслом сковороду.

Пока тесто поднимается, приготовьте начинку: грибы нарежьте, смешайте с луком, заправьте мукой, разведенной холодным грибным отваром, добавьте специи, зелень петрушки или укропа, прокипятите и остудите.

Положите начинку на середину лепешки, защипните края теста так, чтобы середина пирога осталась открытой. После нужно поставить блюдо в теплое место, дать подняться и выпекать в горячей духовке примерно 40 минут.

Готовый пирог рекомендуется выложить на блюдо, посолить, полить начинку грибным бульоном и подавать к столу.

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