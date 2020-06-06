Шеф-повар рассказал, какие блюда необходимо приготовить в День Святой Троицы

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Алиса Маркова
Эксклюзив 27

В это воскресенье, 7 июня, отмечается православный праздник, который проходит на 50 день после Пасхи.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко

День Святой Троицы в 2020 году выпадает на 7 июня, но одним днем этот праздник не ограничивается. Троица охватывает целых три даты: Родительскую субботу, Троицкое воскресенье и Духов день.

По традиции в эти дни стол накрывают зеленой скатертью, украшают березовыми ветками и цветами. На обед обязательно готовят пироги, суп, блюда с зеленью и яйцами, а также подают вино.

В беседе с 5-tv.ru известный петербургский шеф-повар Никита Демидов рассказал, какими несложными блюдами может украсить свой стол в День Святой Троицы любая хозяйка.

Праздничный легкий суп

Koolinar.ru

Ингредиенты:

  • Щавель (1 пучок),
  • Шпинат (1 пучок),
  • Картофель (2 штуки),
  • Огурцы (2 штуки),
  • Зеленый лук (3 штуки),
  • Сваренное вкрутую яйцо (1 штука),
  • Сахар (1 чайная ложка),
  • Соль (по вкусу),
  • Зелень (пучок),
  • Сметана (по вкусу).

Способ приготовления:

Щавель и шпинат нужно нарезать и отварить около пяти минут в небольшом количестве воды. Затем добавить специи, соль и мелко нарезанную зелень.

Отдельно отварить картошку, нарезать и отправить к остальным продуктам. Добавить сметану и измельчить все до состояния пюре при помощи блендера. Если суп получается слишком густым, можно немного разбавить его кипяченой водой. Огурец и яйцо мелко нарезать и всыпать в суп. Подавать холодным.

Салат из молодой капусты и редиса

Segodnya.ua

Ингредиенты:

  • Капуста (250 граммов),
  • Огурец (3 штуки),
  • Редис (7 штук),
  • Укроп (пучок),
  • Зеленый лук (пучок),
  • Оливковое масло (3-4 столовые ложки),
  • Соль (по вкусу),
  • Смесь молотых перцев (по вкусу).

Способ приготовления:

Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и просушить. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками. Капусту и зелень тонко нашинковать. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.

После необходимо добавить огурцы и редис, затем перемешать салат, поперчить и заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.

Пирог с грибами

Smak.ua

Ингредиенты:

  • Грибы (200 граммов),
  • Мука (3,5 стакана),
  • Дрожжи (20 граммов),
  • Вода (1,5 стакана),
  • Масло растительное (2 столовые ложки),
  • Лук репчатый (пучок),
  • Зелень (пучок),
  • Специи (по вкусу).

Способ приготовления:

Замесите крутое тесто из воды, муки и дрожжей, которые предварительно нужно развести теплой водой и дождаться когда они будут готовы к «работе». После нужно дать тесту набухнуть, а затем уже влить подсолнечное масло. Потом нужно еще раз вымесить тесто и раскатать круглую лепешку, которую затем надо уложить в смазанную маслом сковороду.

Пока тесто поднимается, приготовьте начинку: грибы нарежьте, смешайте с луком, заправьте мукой, разведенной холодным грибным отваром, добавьте специи, зелень петрушки или укропа, прокипятите и остудите.

Положите начинку на середину лепешки, защипните края теста так, чтобы середина пирога осталась открытой. После нужно поставить блюдо в теплое место, дать подняться и выпекать в горячей духовке примерно 40 минут.

Готовый пирог рекомендуется выложить на блюдо, посолить, полить начинку грибным бульоном и подавать к столу.

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