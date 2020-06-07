А есть ли разница? Кончаловский объяснил, чем отличается эротика от порнографии

|
Виктория Андреева
55

Известный кинорежиссер взглянул на «проблему» современности с высоты многолетнего опыта.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @andrei_konchalovsky

Народный артист РСФСР, именитый кинорежиссер Андрей Кончаловский решил расставить все точки над «i» в нашумевшей дилемме, что есть настоящая эротика, а что — банальная порнография.

В Instagram-аккаунте Кончаловский разместил пост, проиллюстрированный кадром из фильма собственного производства «Возлюбленные Марии». В описании к фото отмечено, что чистая эротика — лишь описание или изображение сексуального смысла. Своего рода «метафора», глядя на которую зритель невольно включает фантазию, проникается чувствами главных героев, испытывая при этом здоровое возбуждение.

«Что касается порнографии, то откровенное зрелище сексуального акта действует в лоб на твое восприятие и вызывает скорее животный интерес, убивающий творческое воображение. Что тебе остается? Животная потребность удовлетвориться», — пояснил именитый режиссер.

А также добавил, что главная отличительная черта эротики от порнографии в том, что просмотрев последнюю и «поспешно удовлетворившись» возникает желание поскорее выключить экран, поскольку от зрелища вдруг становится и скучно, и даже противно.

«Эротика — это искусство. Порнография — это эксплуатация с целью заставить тебя заплатить. И, как любая эксплуатация, она ведет к опустошению», — подытожил Андрей Кончаловский.

Instagram @andrei_konchalovsky

На удивление, комментировали пост преимущественно женщины. Споря о вкусах, в итоге они пришли к единому мнению, отметив, что высказывания народного артиста касательно «проблемы современности» попали «точно в цель».

«Вы гениально всегда высказываетесь. На любой вопрос точное попадание!»

«Под каждым словом подписываюсь… Эротика — это талант…»

«Как просто и понятно. Мало понимать разницу, надо еще и точно выразить, в чем она. Это — тоже искусство!» — обращались к мэтру поклонницы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему просмотр порно полезен для женского организма.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:30
«Пока-пока»: «задолжавшая сотку» Рудковская убежала от требовательного Плющенко
5:14
Склад с кинодекорациями полыхает в Подмосковье
5:02
Каким будет план восстановления экономики и доходов россиян
4:45
А есть ли разница? Кончаловский объяснил, чем отличается эротика от порнографии
4:28
Герой России назвал справедливым присвоение звания «Город трудовой доблести»
4:12
Боня открыла секрет, как не стать «забитым существом» в собственном доме

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок