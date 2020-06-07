А есть ли разница? Кончаловский объяснил, чем отличается эротика от порнографии

Народный артист РСФСР, именитый кинорежиссер Андрей Кончаловский решил расставить все точки над «i» в нашумевшей дилемме, что есть настоящая эротика, а что — банальная порнография.

В Instagram-аккаунте Кончаловский разместил пост, проиллюстрированный кадром из фильма собственного производства «Возлюбленные Марии». В описании к фото отмечено, что чистая эротика — лишь описание или изображение сексуального смысла. Своего рода «метафора», глядя на которую зритель невольно включает фантазию, проникается чувствами главных героев, испытывая при этом здоровое возбуждение.

«Что касается порнографии, то откровенное зрелище сексуального акта действует в лоб на твое восприятие и вызывает скорее животный интерес, убивающий творческое воображение. Что тебе остается? Животная потребность удовлетвориться», — пояснил именитый режиссер.

А также добавил, что главная отличительная черта эротики от порнографии в том, что просмотрев последнюю и «поспешно удовлетворившись» возникает желание поскорее выключить экран, поскольку от зрелища вдруг становится и скучно, и даже противно.

«Эротика — это искусство. Порнография — это эксплуатация с целью заставить тебя заплатить. И, как любая эксплуатация, она ведет к опустошению», — подытожил Андрей Кончаловский.

Instagram @andrei_konchalovsky

На удивление, комментировали пост преимущественно женщины. Споря о вкусах, в итоге они пришли к единому мнению, отметив, что высказывания народного артиста касательно «проблемы современности» попали «точно в цель».

«Вы гениально всегда высказываетесь. На любой вопрос точное попадание!»

«Под каждым словом подписываюсь… Эротика — это талант…»

«Как просто и понятно. Мало понимать разницу, надо еще и точно выразить, в чем она. Это — тоже искусство!» — обращались к мэтру поклонницы.

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