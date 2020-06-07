Онищенко призвал власти Москвы «ускориться» в снятии режима ограничений

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Виктория Андреева
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Бывший главный санитарный врач РФ объяснил, почему считает продление мер бессмысленным.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ситуация с COVID-19 в Москве складывается таким образом, что продлевать ограничительные меры не имеет смысла, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН.

По словам депутата Госдумы, власти столицы несколько затянули процесс выхода граждан из режима самоизоляции, что крайне негативно может отразиться на всех сферах общественного пребывания.

«Считаю, что в столице надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что для этого уже есть все подходящие условия. Самое главное, что люди понимают все серьезность ситуации, а это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — отметил Онищенко.

Объясняя свою позицию, государственный деятель также пояснил, что ключевую роль стабилизации ситуации с COVID-19 в целом по России сыграла аномально теплая зима. Однако тут же добавил, что полагаться на хорошую погоду, как на панацею, не стоит. Ведь ситуация может измениться в любой момент.

«Сейчас теплеет. Надеюсь, после несостоявшейся зимы и отсутствующей весны наступит лето. Это очень хорошо. Но при этом нужен постоянный профессиональный мониторинг складывающейся эпидемиологической ситуации», — подытожил медик.

По данным Оперативного штаба, всего с момента начала пандемии в Москве диагноз COVID-19 поставлен 193 061 пациенту. Из них 100 431 человек уже успешно излучились от инфекции. За весь период на территории столицы также зафиксировано 2864 летальных случая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Москвы анонсировали «радикальные решения» об ослаблении ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. 

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