Онищенко призвал власти Москвы «ускориться» в снятии режима ограничений
Бывший главный санитарный врач РФ объяснил, почему считает продление мер бессмысленным.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Ситуация с COVID-19 в Москве складывается таким образом, что продлевать ограничительные меры не имеет смысла, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН.
По словам депутата Госдумы, власти столицы несколько затянули процесс выхода граждан из режима самоизоляции, что крайне негативно может отразиться на всех сферах общественного пребывания.
«Считаю, что в столице надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что для этого уже есть все подходящие условия. Самое главное, что люди понимают все серьезность ситуации, а это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — отметил Онищенко.
Объясняя свою позицию, государственный деятель также пояснил, что ключевую роль стабилизации ситуации с COVID-19 в целом по России сыграла аномально теплая зима. Однако тут же добавил, что полагаться на хорошую погоду, как на панацею, не стоит. Ведь ситуация может измениться в любой момент.
«Сейчас теплеет. Надеюсь, после несостоявшейся зимы и отсутствующей весны наступит лето. Это очень хорошо. Но при этом нужен постоянный профессиональный мониторинг складывающейся эпидемиологической ситуации», — подытожил медик.
По данным Оперативного штаба, всего с момента начала пандемии в Москве диагноз COVID-19 поставлен 193 061 пациенту. Из них 100 431 человек уже успешно излучились от инфекции. За весь период на территории столицы также зафиксировано 2864 летальных случая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Москвы анонсировали «радикальные решения» об ослаблении ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
- 7 июн
- Позитивная динамика: Россия вышла на плато по COVID-19
- 6 июн
- Королева взбесила россиян маской по цене авто после жалоб Тарзана на безденежье
- 6 июн
- За сутки в России от коронавируса излечились 8 708 человек
- 6 июн
- Названы самые востребованные алкогольные напитки россиян во время пандемии
- 6 июн
- Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну коронавируса
- 6 июн
- Военные репетируют Парад Победы в масках и с увеличенными дистанциями
- 6 июн
- Носить всем! ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок
- 5 июн
- Препарат от короновируса в России начнут выдавать бесплатно
- 5 июн
- Румынский сапожник создал обувь для поддержания безопасной дистанции
- 5 июн
- «Это здорово»: ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Читайте также
94%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?