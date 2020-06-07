«Моя королева!» — Самойлова в образе блондинки покорила сердце Джигана

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Виктория Андреева
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Звездные супруги продолжают развлекать и радовать друг друга, несмотря на бракоразводный процесс.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun, @samoylovaoxana

Супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова ради сохранения семьи, кажется, готова на все. По крайней мере, так считают фолловеры многодетной матери, кардинально поменявшей собственную внешность.

Так, ради любимого супруга звезда из роковой брюнетки стала трогательной и нежной блондинкой.

«Только не говорите, что мне не идет. Я, конечно, вряд ли решусь когда-нибудь быть блондинкой больше, чем на пару часов, но так хочется иногда…» — подписала свежее фото в Instagram Самойлова.

Похвалиться обновленным имиджем Оксаны поспешил и ее звездный супруг. Джиган опубликовал нежное селфи с «длинноволосой барби» в личном профиле.

«Моя королева!» — подписал пост эпатажный рэпер.

Instagram @iamgeegun

Поклонники Самойловой от столь неожиданной новости даже немного расстроились. Многие отметили, что образ «глупенькой блондинки» ей совсем не к лицу. Но, к счастью, особо внимательные подписчики звезды заметили, что это — всего лишь парик. Правда, с какой целью он приобретался — так и осталось загадкой.

«Решили разнообразить личную жизнь? Хороший способ…»

«Слава богу, что это парик. Думала, с ума сойду… Зачем же так пугать…»

«Оксана, вам, конечно, все идет! Но только не образ легкомысленной особы… Снимите его и уберите подальше»

«Когда захотелось разнообразия, а изменять уже стремно!»

«Какая-то глупенькая блондинка… Не надо так…» — откликались фолловеры в комментариях под фото.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Оксана Самойлова на публичное признание Джигана в любви.

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