Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 инфицированы почти семь миллионов жителей планеты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Antonio Molina, ТАСС / STRINGER, FACUNDO ARRIZABALAGA, Zuma\TASS, Шарифулин Валерий
Число жертв коронавируса в мире по состоянию на 7 июня достигло 400 013 человек. Такие данные приводят специалисты американского Университета Джонса Хопкинса на основе информации федеральных и местных властей государств, сообщает ТАСС.
Согласно статистике, наибольшее количество случаев летального исхода отмечается в США — более 109 тысяч, в Великобритании — свыше 40 тысяч и Бразилии — порядка 36 тысяч.
В настоящее время, по подсчетам специалистов, COVID-19 инфицированы практически семь миллионов жителей планеты — 6 910 014 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки в России от коронавируса излечились 5 343 человека. Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране были проведено более 12,7 миллиона тестов.
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