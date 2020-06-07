Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек

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Василий Заика
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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 инфицированы почти семь миллионов жителей планеты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Antonio Molina, ТАСС / STRINGER, FACUNDO ARRIZABALAGA, Zuma\TASS, Шарифулин Валерий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире по состоянию на 7 июня достигло 400 013 человек. Такие данные приводят специалисты американского Университета Джонса Хопкинса на основе информации федеральных и местных властей государств, сообщает ТАСС.

Согласно статистике, наибольшее количество случаев летального исхода отмечается в США — более 109 тысяч, в Великобритании — свыше 40 тысяч и Бразилии — порядка 36 тысяч.

В настоящее время, по подсчетам специалистов, COVID-19 инфицированы практически семь миллионов жителей планеты — 6 910 014 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки в России от коронавируса излечились 5 343 человека. Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране были проведено более 12,7 миллиона тестов.

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