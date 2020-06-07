Васильевский остров Петербурга накрыл блэкаут

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Сергей Зеленский
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Без света остались около девяти тысяч человекю «Ленэнерго» работает над возобновлением электричества.

Васильевский остров Петербурга накрыл блэкаут

Фото: ТАСС / Антон Ваганов

Васильевский остров Северной столицы в полдень погрузился в тотальный блэкаут. Около девяти тысяч человек в 75 домах остались без электричества, на некоторых линиях и улицах не работают светофоры.

Как пишет 78.ru, причиной произошедшего стало срабатывание защиты на оборудовании 110кВ. Специалисты «Ленэнерго» приступили к восстановительным работам. Также известно, что на улице Калинина загорелся трансформатор в здании трансформаторной подстанции «Волхов-Южная». Возгорание на площади трех квадратных метров было ликвидировано.

В «Ленэнерго» заверили, что произошедшее не затронуло медицинские учреждения на острове, перепрофилированные для пациентов с коронавирусом. В частности, в одном из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» временно размещен госпиталь для инфицированных COVID-19. Также здесь находится Городская Покровская больница, одна из первых, куда начали поступать заболевшие.

В мае силовики нагрянули с обысками в компанию «Ленэнерго» в рамках расследования дела о крупном мошенничестве при прокладке кабельных линий для стадиона «Газпром Арена».

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