Глава Петербурга рассказал об увеличении числа коек во временном госпитале «Ленэкспо»
Седьмой павильон выставочного центра переоборудовали под временное медицинское учреждение.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга; 5-tv.ru
В Петербурге во временном госпитале в «Ленэкспо» оборудовали почти 500 дополнительных мест для пациентов с легкой формой инфекции. Готовность нового корпуса проверил губернатор Александр Беглов.
«Сделали все самое необходимое — индивидуальное освещение, розетки и для каждого пациента отдельно свою тумбочку. Реанимационное отделение там сделали — это важно, поняли, что необходимо иметь и реанимационное отделение», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Временный госпиталь в «Ленэкспо» власти планируют расширить до двух с половиной тысяч коек. Как сказал, губернатор, мера — вынужденная, поскольку стационары в городе уже перегружены.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что прокуратура Петербурга проверила госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов. В медучреждении лечатся инфицированные коронавирусом.
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