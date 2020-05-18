Глава Петербурга рассказал об увеличении числа коек во временном госпитале «Ленэкспо»

В Петербурге во временном госпитале в «Ленэкспо» оборудовали почти 500 дополнительных мест для пациентов с легкой формой инфекции. Готовность нового корпуса проверил губернатор Александр Беглов.

«Сделали все самое необходимое — индивидуальное освещение, розетки и для каждого пациента отдельно свою тумбочку. Реанимационное отделение там сделали — это важно, поняли, что необходимо иметь и реанимационное отделение», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» власти планируют расширить до двух с половиной тысяч коек. Как сказал, губернатор, мера — вынужденная, поскольку стационары в городе уже перегружены.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что прокуратура Петербурга проверила госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов. В медучреждении лечатся инфицированные коронавирусом.