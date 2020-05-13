Оперативные мероприятия проходят в рамках расследования дела о крупном мошенничестве при прокладке кабельных линий для стадиона «Газпром Арена».

В Петербурге силовики нагрянули с обысками в компанию «Ленэнерго»

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Силовики нагрянули с обысками в офис компании «Ленэнерго» на площади Конституции в Петербурге. Оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере при прокладке кабельных линий для стадиона «Газпром Арена».

Пресс-секретарь «Ленэнерго» Юлия Зарубина подтвердила факт проведения обысков, не уточнив, при этом, никаких подробностей.

Источник агентства ТАСС в следственных органах сообщил, что правоохранительные органы в Петербурге в рамках расследования дела работают почти по двадцати адресам. Других подробностей в настоящий момент нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан лжекуратор программы «Дети войны», похищавший деньги у пенсионеров в Москве.

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