Автомобиль с пятью детьми опрокинулся под Новосибирском, есть жертвы

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Нюра Незванова
Эксклюзив 69

Авария произошла в Еловском сельсовете Черепановского района.

Автомобиль с пятью детьми опрокинулся под Новосибирском, есть жертвы

Фото: 5-tv.ru

В результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2106 в Еловском сельсовете Черепановского района Новосибирской области погиб человек, восемь — пострадали. Машина опрокинулась в результате съезда с дороги.

В авто находились девять человек из них пятеро — дети. Три ребенка (два года, девять и 12 лет), а также двое взрослых были отправлены в Черепановскую ЦРБ. Еще двое детей и один взрослый получили ушибы и ссадины, от госпитализации они отказались.

На месте ДТП работают экстренные службы. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто находился за рулем Ferrari, влетевшего в Volkswagen Polo в центре Петербурга.

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