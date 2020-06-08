Бывший участник «Дома-2» и блогер Рустам Солнцев на своей странице в Instagram поделился с подписчиками архивным фото, сделанным еще до серии пластических операций. На снимке знаменитость позирует в образе мачо со стильной стрижкой и в модном галстуке.

«Доброе утро. Ну, сейчас начнется. Я готов», — написал в посте Рустам Солнцев.

Instagram @rustamsolncev_

Многочисленные подписчики звезды телестройки пришли в восторг от публикации. Пользователи отметили, что внешние данные мужчины абсолютно не требовали никаких корректировок.

«Мой типаж — красавец!»

«Очень красивые изначально были природные данные. Породистый профиль!»

«Как же время искажает красивые лица!»

«Какой красивый! Скулы, нос, губы!»

«Реально круто!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рустам Солнцев выложил в сеть снимок обнаженной певицы Валерии.