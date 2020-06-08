«Мачо!» — Облик Рустама Солнцева до пластических операций восхитил подписчиков
Экс-участник «Дома-2» выложил в сеть архивное фото.
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Фото, видео: Instagram @rustamsolncev_
Бывший участник «Дома-2» и блогер Рустам Солнцев на своей странице в Instagram поделился с подписчиками архивным фото, сделанным еще до серии пластических операций. На снимке знаменитость позирует в образе мачо со стильной стрижкой и в модном галстуке.
«Доброе утро. Ну, сейчас начнется. Я готов», — написал в посте Рустам Солнцев.
Многочисленные подписчики звезды телестройки пришли в восторг от публикации. Пользователи отметили, что внешние данные мужчины абсолютно не требовали никаких корректировок.
«Мой типаж — красавец!»
«Очень красивые изначально были природные данные. Породистый профиль!»
«Как же время искажает красивые лица!»
«Какой красивый! Скулы, нос, губы!»
«Реально круто!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рустам Солнцев выложил в сеть снимок обнаженной певицы Валерии.
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