Рустам Солнцев выложил в сеть снимок обнаженной певицы Валерии
Бывший участник «Дома-2» опубликовал откровенное фото певицы в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: Instagram @rustamsolncev_
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал фото обнаженной певицы Валерии. На откровенном снимке знаменитость позирует топлес, прикрыв грудь руками.
Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, звезда телестройки в посте привел цитату супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
«„В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы». Валерия, певица», — написал Рустам Солнцев.
Таким образом, вероятно, бывший участник «Дома-2» отреагировал на скандал, который вспыхнул в российском сегменте шоу-бизнеса. Иосиф Пригожин заявил, что российские музыканты оказались в чудовищной ситуации из-за отсутствия доходов от концертной деятельности. В ответ на это Сергей Шнуров написал в Instagram два стихотворения, в которых высмеял заявление продюсера и призвал помочь ему материально. С критикой слов Пригожина выступили Григорий Лепс, Юрий Лоза и другие артисты. На что муж певицы Валерии указал им на недальновидность и эгоизм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин готов лично разобраться со скандальным музыкантом Сергеем Шнуровым за нелицеприятные слова, высказанные в адрес его супруги — певицы Валерии.
Читайте также
35%
-0.08 77.91
0.12
Нашли ошибку?