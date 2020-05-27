Рустам Солнцев выложил в сеть снимок обнаженной певицы Валерии

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Василий Заика
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Бывший участник «Дома-2» опубликовал откровенное фото певицы в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @rustamsolncev_

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал фото обнаженной певицы Валерии. На откровенном снимке знаменитость позирует топлес, прикрыв грудь руками.

Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, звезда телестройки в посте привел цитату супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

«„В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы». Валерия, певица», — написал Рустам Солнцев.

Instagram @rustamsolncev_

Таким образом, вероятно, бывший участник «Дома-2» отреагировал на скандал, который вспыхнул в российском сегменте шоу-бизнеса. Иосиф Пригожин заявил, что российские музыканты оказались в чудовищной ситуации из-за отсутствия доходов от концертной деятельности. В ответ на это Сергей Шнуров написал в Instagram два стихотворения, в которых высмеял заявление продюсера и призвал помочь ему материально. С критикой слов Пригожина выступили Григорий Лепс, Юрий Лоза и другие артисты. На что муж певицы Валерии указал им на недальновидность и эгоизм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин готов лично разобраться со скандальным музыкантом Сергеем Шнуровым за нелицеприятные слова, высказанные в адрес его супруги — певицы Валерии.

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