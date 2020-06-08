С 9 июня в Москве снимают большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В столице с 8 июня отменят систему пропусков и прогулки по расписанию. О том, куда первым делом направится в связи с этим радостным событием, 5-tv.ru рассказал музыкант Юрий Лоза.

В первую очередь, по его словам, он как истинный артист наведается в музыкальный магазин. А уж затем, после вкушения духовной пищи, пойдет за яствами мирскими — в любимый ресторанчик. В выборе еды, к слову, Лоза непритязателен, но любит побаловать себя блюдами от профессиональных кулинаров.

«Во-первых, были закрыты музыкальные магазины. Я, как музыкант, привык в них заглядывать. Это просто, как образ жизни. Второе, по чему я соскучился, это, конечно же, по ресторанам, кафешкам. Домашняя пища — это здорово, но каждый день готовить тоже надоедает. Я бы борщика поел сейчас. Знаю, где делают вкусный салат оливье, с удовольствием съем. Человек — раб своего желудка, не так много удовольствий у нас. А тут как раз такая возможность появится. Тем более, повара, наверное, тоже соскучились по своей работе», — поделился музыкант.

Как и многие москвичи, Лоза собирается навестить цирюльника. Но бороду до конца пандемии он так и не сохранил. Помешала жена, признался артист. По мнению супруги автора «Маленького плота», ее мужа не красит «шевелюра на подбородке».

«Ей не нравится, когда у меня борода. Я бы, конечно, ходил сейчас как Фидель, не брился бы весь коронавирус. Но она почему-то считает, что я лучше выгляжу без нее. Тем более, она у меня многоцветная, в отличие от шевелюры. Поэтому, конечно же, пришлось бриться. Пора уже летний облик принимать. Завтра, может быть, нет еще, но выберу время (для визита в парикмахерскую — Прим. ред)», — заключил Юрий Лоза.

Конечно, для всех артистов сейчас самым долгожданным станет отмена запрета на массовые мероприятия. Но пока, увы, это возможно не в полной мере. По словам Лозы, он не планирует концертов до полного снятия ограничений. Выступления, куда разрешено приходить только трети публики, чтобы соблюдать правила дистанцирования, не принесут прибыли организаторам, поэтому пока лучше переждать, резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие ограничения снимают в Москве с 9 июня.