ДТП с джипом Михаила Ефремова в Москве попало на камеру видеонаблюдения
Автомобиль артиста выехал на встречную полосу движения и врезался в легковушку.
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Фото, видео: 5-tv.ru
ДТП на Смоленской площади, в которое попал джип Михаила Ефремова, засняла камера видеонаблюдения. Как видно по кадрам, иномарка знаменитого актера в какой-то момент уходит влево, пересекает двойную сплошную и врезается в отечественную легковушку.
Известно, что в результате дорожного происшествия серьезно пострадал мужчина. Он получил перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму.
Михаил Ефремов довольно часто нарушает правила дорожного движения, как сообщает РЕН ТВ, в настоящее время у него имеется четыре неоплаченных штрафов за превышение скорости.
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