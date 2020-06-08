ДТП с джипом Михаила Ефремова в Москве попало на камеру видеонаблюдения

ДТП на Смоленской площади, в которое попал джип Михаила Ефремова, засняла камера видеонаблюдения. Как видно по кадрам, иномарка знаменитого актера в какой-то момент уходит влево, пересекает двойную сплошную и врезается в отечественную легковушку.

Известно, что в результате дорожного происшествия серьезно пострадал мужчина. Он получил перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму.

Михаил Ефремов довольно часто нарушает правила дорожного движения, как сообщает РЕН ТВ, в настоящее время у него имеется четыре неоплаченных штрафов за превышение скорости.