Воздушная гимнастка покорила сеть, превратив ванну и стулья в место для тренировок

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Карина Бернтгольц
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Изобретательность и мастерство Александры Кедрович поразило ее поклонников.

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Фото, видео: Instagram @flexyalexya

Пандемия коронавируса заставила польскую воздушную гимнастку Александру Кедрович проявить изобретательность. Спортсменка превратила в место для тренировок ванную, кухню, стулья и даже кровать и показала в Instagram видео со своих занятий.

Мастерство девушки всегда производило впечатление на пользователей, однако теперь, когда она показала, что самоизоляция — не помеха для занятий спортом, успехи гимнастки вызвали настоящий всплеск обсуждений. Юзеры черпали из видеороликов Кедрович мотивацию для тренировок и вдохновение.

Креативность гимнастки необыкновенно поразила подписчиков. Если шпагат на стульях они еще как-то могли понять, то акробатические номера в ванной показались им вершиной совершенства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гимнастка Анна Катюк продемонстрировала, как женщины паркуются до первого касания ноги.

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