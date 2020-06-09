Воздушная гимнастка покорила сеть, превратив ванну и стулья в место для тренировок
Изобретательность и мастерство Александры Кедрович поразило ее поклонников.
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Фото, видео: Instagram @flexyalexya
Пандемия коронавируса заставила польскую воздушную гимнастку Александру Кедрович проявить изобретательность. Спортсменка превратила в место для тренировок ванную, кухню, стулья и даже кровать и показала в Instagram видео со своих занятий.
Мастерство девушки всегда производило впечатление на пользователей, однако теперь, когда она показала, что самоизоляция — не помеха для занятий спортом, успехи гимнастки вызвали настоящий всплеск обсуждений. Юзеры черпали из видеороликов Кедрович мотивацию для тренировок и вдохновение.
Креативность гимнастки необыкновенно поразила подписчиков. Если шпагат на стульях они еще как-то могли понять, то акробатические номера в ванной показались им вершиной совершенства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гимнастка Анна Катюк продемонстрировала, как женщины паркуются до первого касания ноги.
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