Гроб с телом Джорджа Флойда доставили в Хьюстон

Траурный кортеж с телом Джорджа Флойда прибыл в Хьюстон, штат Техас. Здесь погибший от рук полицейского афроамериканец будет похоронен на местном мемориальном кладбище. Ожидается, что проститься с Флойдом сегодня придут не меньше десяти тысяч человек. Траурная церемония затянется на несколько часов.

Напомню, обвиняемому в его смерти уже бывшему полицейскому Дэреку Шовену — грозит до 40 лет тюрьмы. А гибель мужчины приобрела настолько широкий резонанс, что полицейскую систему США ожидает масштабная реформа и тотальная чистка рядов.

Вся последняя информация из США у Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США простились с Джорджем Флойдом, смерть которого спровоцировала беспорядки по всему миру.