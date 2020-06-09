Гроб с телом Джорджа Флойда доставили в Хьюстон
Погибший от рук полицейского афроамериканец будет похоронен на местном мемориальном кладбище. На церемонии прощания ожидают не менее десяти тысяч человек.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Траурный кортеж с телом Джорджа Флойда прибыл в Хьюстон, штат Техас. Здесь погибший от рук полицейского афроамериканец будет похоронен на местном мемориальном кладбище. Ожидается, что проститься с Флойдом сегодня придут не меньше десяти тысяч человек. Траурная церемония затянется на несколько часов.
Напомню, обвиняемому в его смерти уже бывшему полицейскому Дэреку Шовену — грозит до 40 лет тюрьмы. А гибель мужчины приобрела настолько широкий резонанс, что полицейскую систему США ожидает масштабная реформа и тотальная чистка рядов.
Вся последняя информация из США у Светланы Бобруенко.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США простились с Джорджем Флойдом, смерть которого спровоцировала беспорядки по всему миру.
Читайте также
83%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?