Гроб с телом Джорджа Флойда доставили в Хьюстон

Эфирная новость 14

Погибший от рук полицейского афроамериканец будет похоронен на местном мемориальном кладбище. На церемонии прощания ожидают не менее десяти тысяч человек.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Траурный кортеж с телом Джорджа Флойда прибыл в Хьюстон, штат Техас. Здесь погибший от рук полицейского афроамериканец будет похоронен на местном мемориальном кладбище. Ожидается, что проститься с Флойдом сегодня придут не меньше десяти тысяч человек. Траурная церемония затянется на несколько часов.

Напомню, обвиняемому в его смерти уже бывшему полицейскому Дэреку Шовену — грозит до 40 лет тюрьмы. А гибель мужчины приобрела настолько широкий резонанс, что полицейскую систему США ожидает масштабная реформа и тотальная чистка рядов.

Вся последняя информация из США у Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США простились с Джорджем Флойдом, смерть которого спровоцировала беспорядки по всему миру.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
Скончался водитель, пострадавший в «пьяном» ДТП с Ефремовым
8:05
Легкая «КОТлетика» и «КОТокросс»: в Северной столице отметили Всемирный день петербургских котов
8:04
Джонни Депп: Безумный гений и актер перевоплощений
7:56
Магия полуночи: Самбурская показала, как «исчезает» ее нога — фото
7:49
Гроб с телом Джорджа Флойда доставили в Хьюстон
7:41
Напоминает Сайлент Хилл: Водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Клип с Галустяном в образе Супер Жорика и полуголыми моделями набрал более миллиона просмотров
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок