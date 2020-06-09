Уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью
Автомобиль под управлением актера вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве протаранил «Ладу». Водитель скончался в больнице.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью. Информацию об этом сообщили в столичном главке.
В ближайшее время следователи примут решение об избрании меры пресечения для артиста.
«Пострадавший в результате ДТП водитель отечественного автомобиля был доставлен в медицинском учреждении, где в последствии скончался. Учитывая данные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ переквалифицировано на пункт „а“, ч. 4 указанной статьи», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, вечером 8 июня на Смоленской площади в столице автомобиль под управлением нетрезвого артиста выехал на встречную полосу и протаранил отечественную легковушку «Лада». Мужчина, который был за рулем, скончался в больнице, не приходя в сознание.
Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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