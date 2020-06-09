Подробности смерти пострадавшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя

Пострадавший в «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова водитель скончался из-за обильной кровопотери в результате полученных тяжелых травм. Медики боролись за жизнь 58-летнего мужчины всю ночь.

По предварительным данным, у пострадавшего водителя были множественные повреждения жизненно-важных органов, которые начали отказывать один за другим.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде после ДТП в центре Москвы.