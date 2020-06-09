Седокова представила очень теплый клип, навеянный разлукой с любимым

В самоизоляции звезды проводили время по-разному. Кто-то устраивал прямые эфиры с поклонниками, кто-то делился подробностями личной жизни, а кто-то, как Анна Седокова, снимал клипы в необычных условиях.

Новый ролик певицы, снятый полностью в условиях самоизоляции, называется «Теплее». Он представляет собой нарезку кадров, на которых друзья, родственники и влюбленные общаются между собой посредством различных приложении видеосвязи.

Изюминка видео состоит в том, что в нем показаны эксклюзивные кадры видеозвонка между Анной Седоковой и ее возлюбленным Янисом Тиммой, которые волею судеб оказались разделены расстоянием. Анна проводила время в Москве, а ее избранник — в Риге.

По словам Седоковой, клип является олицетворением того, что многие люди испытали во время самоизоляции, не имея возможности видеться с любимыми.

«В один день я проснулась и подумала, что уже две недели не видела своего мужчину, который до карантина был со мной каждый день на протяжении двух месяцев. Расстояние разделяет не только нас, но и многих других людей по всему миру. Хочется звонить любимым, поддерживать друг друга; говорить, что с ними нам становится теплее», — рассказала артистка в пресс-релизе к клипу.

В клипе, помимо фанатов, приняли участие коллеги Седоковой по цеху, например, Анатолий Цой, Миша Марвин и DJ Smash. Специально для ролика певица придумала особый жест «Мне с тобой теплее», заключающийся в том, что человек показывает сначала на себя, затем на собеседника и потом обнимает себя руками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова опубликовала пикантное фото, снятое в ванной комнате.