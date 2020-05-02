«Коронавирус, уходи!» — Группа «Несчастный случай» спела про жизнь в самоизоляции
Музыканты записали фрагменты своих партий, сидя по домам, и смонтировали в одно целое.
Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; Instagram @alekseikortnev
Группа «Несчастный случай» в условиях угрозы распространения коронавируса записала песню о жизни в самоизоляции. Один из основателей коллектива Алексей Кортнев на своей странице в Instagram разместил видеоклип, смонтированный из фрагментов партий каждого участника.
«С 1-го и по… 30-е! Переделочка! Про жизнь в изоляции и не только», — написал в посте Алексей Кортнев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Переделочка! Про жизнь в изоляции и не только))))#Группа #НесчастныйСлучай
В ролике артистичные музыканты поют обо всех перипетиях, с которыми россиянам, возможно, пришлось столкнуться из-за введенных в стране ограничительных мер в рамках борьбы с инфекцией.
«С первого и по тридцатое
Сколько же выпьем винца-то мы, е?
Сколько съедим холодца-то мы, е
С первого и по тридцатое-э», — поют участники группы «Несчастный случай».
Многочисленные подписчики Алексея Кортнева устроили музыкантам настоящие овации в виде текстовых комментариев. Юзеры отметили, что видео отлично поднимает настроение в столь непростое время.
«Вы такие молодцы! Даже сейчас в такое тяжелое время поддерживаете население нашей огромной страны»
«Круто, парни, круто!»
«Спасибо, просто бомба!»
«Прослезилась!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева зажгла «дачный танцпол» и запустила новый флешмоб.
- 2 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 2 мая
- 2 мая
- «Буду дышать воздухом COVID-19»: Мадонна заявила о наличии у нее антител к коронавирусу
- 1 мая
- Главврач больницы в Коммунарке: выход на плато не значит победу над COVID-19
- 1 мая
- Врачи Коммунарки выявили еще один симптом коронавируса
- 1 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 1 мая
- 1 мая
- Попова: За два дня в России отмечен всплеск заразившихся коронавирусом
- 1 мая
- Британская блогер завтракает смузи из спермы, чтобы уберечься от COVID-19
- 1 мая
- Ветеран из Петербурга объявила сбор денег для заразившихся COVID-19 врачей
- 1 мая
- «Как белка в колесе»: гимнаст Нагорный с трудом повторил трюк, который увидел в сети
- 1 мая
- Ученый спрогнозировал пики эпидемии коронавируса в РФ по федеральным округам
Читайте также
60%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?