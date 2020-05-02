Группа «Несчастный случай» в условиях угрозы распространения коронавируса записала песню о жизни в самоизоляции. Один из основателей коллектива Алексей Кортнев на своей странице в Instagram разместил видеоклип, смонтированный из фрагментов партий каждого участника.

«С 1-го и по… 30-е! Переделочка! Про жизнь в изоляции и не только», — написал в посте Алексей Кортнев.

В ролике артистичные музыканты поют обо всех перипетиях, с которыми россиянам, возможно, пришлось столкнуться из-за введенных в стране ограничительных мер в рамках борьбы с инфекцией.

«С первого и по тридцатое

Сколько же выпьем винца-то мы, е?

Сколько съедим холодца-то мы, е

С первого и по тридцатое-э», — поют участники группы «Несчастный случай».

Многочисленные подписчики Алексея Кортнева устроили музыкантам настоящие овации в виде текстовых комментариев. Юзеры отметили, что видео отлично поднимает настроение в столь непростое время.

«Вы такие молодцы! Даже сейчас в такое тяжелое время поддерживаете население нашей огромной страны»

«Круто, парни, круто!»

«Спасибо, просто бомба!»

«Прослезилась!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева зажгла «дачный танцпол» и запустила новый флешмоб.