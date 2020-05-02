Музыканты записали фрагменты своих партий, сидя по домам, и смонтировали в одно целое.

«Коронавирус, уходи!» — Группа «Несчастный случай» спела про жизнь в самоизоляции

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; Instagram @alekseikortnev

Тема:
Эпидемия коронавируса

Группа «Несчастный случай» в условиях угрозы распространения коронавируса записала песню о жизни в самоизоляции. Один из основателей коллектива Алексей Кортнев на своей странице в Instagram разместил видеоклип, смонтированный из фрагментов партий каждого участника.

«С 1-го и по… 30-е! Переделочка! Про жизнь в изоляции и не только», — написал в посте Алексей Кортнев.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Переделочка! Про жизнь в изоляции и не только))))#Группа #НесчастныйСлучай

Публикация от  Алексей Кортнев (@alekseikortnev)

В ролике артистичные музыканты поют обо всех перипетиях, с которыми россиянам, возможно, пришлось столкнуться из-за введенных в стране ограничительных мер в рамках борьбы с инфекцией.

«С первого и по тридцатое

Сколько же выпьем винца-то мы, е?

Сколько съедим холодца-то мы, е

С первого и по тридцатое-э», — поют участники группы «Несчастный случай».

Многочисленные подписчики Алексея Кортнева устроили музыкантам настоящие овации в виде текстовых комментариев. Юзеры отметили, что видео отлично поднимает настроение в столь непростое время.

«Вы такие молодцы! Даже сейчас в такое тяжелое время поддерживаете население нашей огромной страны»

«Круто, парни, круто!»

«Спасибо, просто бомба!»

«Прослезилась!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева зажгла «дачный танцпол» и запустила новый флешмоб.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 2 мая
2 мая
«Буду дышать воздухом COVID-19»: Мадонна заявила о наличии у нее антител к коронавирусу
1 мая
Главврач больницы в Коммунарке: выход на плато не значит победу над COVID-19
1 мая
Врачи Коммунарки выявили еще один симптом коронавируса
1 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 1 мая
1 мая
Попова: За два дня в России отмечен всплеск заразившихся коронавирусом
1 мая
Британская блогер завтракает смузи из спермы, чтобы уберечься от COVID-19
1 мая
Ветеран из Петербурга объявила сбор денег для заразившихся COVID-19 врачей
1 мая
«Как белка в колесе»: гимнаст Нагорный с трудом повторил трюк, который увидел в сети
1 мая
Ученый спрогнозировал пики эпидемии коронавируса в РФ по федеральным округам

Читайте также

+4° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом

Последние новости

9:20
Названа причина ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке
9:17
«Живет в некрасивом теле»: Лена Миро раскритиковала фитнес-курс Виктории Бони
9:04
Директор АНО «Цифровые платформы» рассказал, как можно «удалиться» из сети
8:54
«Коронавирус, уходи!» — Группа «Несчастный случай» спела про жизнь в самоизоляции
8:44
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом
8:35
«Поросеночек»: Басков признался, что рос упитанным мальчиком, и показал фото

Сейчас читают

ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
На ком Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок